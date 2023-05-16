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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كوكتيل مخدرات.. سقوط عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح ناري بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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 تمكنت مباحث القاهرة من القبض علي عاطلين بمنطقة المطرية، بحوزتهما كميات متنوعة من مخدري الهيروين والبودر و سلاح ناري وطلقات.

ونجحت قوة أمنية ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما (كمية من السائل المستخدم فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – ميزان حساس – مبلغ مالى). ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

مباحث القاهرة القبض على عاطلين مخدري الهيروين والبودر