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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب خلافات مالية.. القبض على 3 أشخاص أصابوا شابا بطلق ناري في البساتين

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من الأهالى لقسم شرطة البساتين بوقوع مشاجرة بدائرة القسم . 

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: (أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى خرطوش وتم إسعافه بأحد المستشفيات ) ، طرف ثان: (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها .

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة البساتين المستشفيات أعيرة نارية