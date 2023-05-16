بسبب خلافات مالية.. القبض على 3 أشخاص أصابوا شابا بطلق ناري في البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من الأهالى لقسم شرطة البساتين بوقوع مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: (أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى خرطوش وتم إسعافه بأحد المستشفيات ) ، طرف ثان: (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.