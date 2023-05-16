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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. انطلاق مناقشة حول صياغة الخريطة السياحية لمصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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رحبت نورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني،  باقتحام القضايا السياحية التي تعد من القضايا الهامة والشائكة علي الساحة المصرية إلى المناقشة.

وقالت خلال مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والتي تعد من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة: “أننا اليوم نلتقي تحت رايه مستقبل السياحة بهدف واحد يتلاشي الأنا والأنانية”.

واضافت أن السياحة المصرية تمثل رقم هام في مستقبل مشرق لمصر، لافته إلي ان سياحة قوية تعني مستقبل قادر علي إدارة الازمات.

حيث عانت السياحة المصرية كثيرا في الفترة الماضية، لافته إلي ان الدولة المصرية تعطي للسياحة إهتمام كبيرة لتحقيق معدل نمو كبير وخفض البطالة.

وتابعت: الاستراتيجية الوطنية تعمل علي عودة السياحة، وعلينا التفكير في تطوير المنتج وجذب رؤءس الأموال السياحية.   

الحوار الوطني المحور الاقتصادي النائبة نورا على السياحة عاجل