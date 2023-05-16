بالفيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل لـ 34 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد اليوم استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، لترتفع عن الأمس بنحو 2-3 درجات، مشيرة إلى أن اليوم يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وتصل العظمى على القاهرة لـ 34 درجة مئوية؛ وذلك بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرتفعة في درجة حرارتها بشكل كبير.

وأضاف "منار" في مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مرتفعا جويا طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ويساعد على الإحساس بارتفاع في درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مع وجود نشاط نسبي للرياح ليلا.

وتابعت، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 34 درجة، منوهة بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية وتحديد عند مطروح والسلوم.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تسجل درجات الحرارة من 20 إلى 21 درجة مئوية والأجواء ستكون ربيعية لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية مع وجود نشاط نسبي للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، موضحة أننا سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية يومي الخميس والجمعة، مع عودة الأجواء الربيعية وعودة الأجواء الباردة ليلًا.