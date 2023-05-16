"إعصار موكا" يتسبب في دمار كبير بميانمار وبنغلاديش (فيديو)

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، يظهر آثار الدمار الناتج عن إعصار موكا والذي ضرب أجزاء من ميانمار وبنغلاديش، وتزامن مع رياح قوية وأمطار غزيرة، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في الاتصالات؛ إذ يحاول عمال الإغاثة تقييم الأضرار.

ويظهر الفيديو حجم الدمار الكبير، حيث انهيار الأشجار والمنازل، ومحاولة العديد من السكان رفع الأشجار المنهارة من الشوارع لإعادة فتحها أمام السيارات.

فيما لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب المئات في ميانمار، بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في بنغلاديش حيث ضربت العاصفة مناطق تعاني أساسًا مع ضعف في البنية التحتية.