ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إعصار موكا" يتسبب في دمار كبير بميانمار وبنغلاديش (فيديو)

آثار الدمار الكبير
آثار الدمار الكبير بسبب إعصار موكا في ميانمار وبنغلاديش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، يظهر آثار الدمار الناتج عن إعصار موكا والذي ضرب أجزاء من ميانمار وبنغلاديش، وتزامن مع رياح قوية وأمطار غزيرة، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في الاتصالات؛ إذ يحاول عمال الإغاثة تقييم الأضرار.

ويظهر الفيديو حجم الدمار الكبير، حيث انهيار الأشجار والمنازل، ومحاولة العديد من السكان رفع الأشجار المنهارة من الشوارع لإعادة فتحها أمام السيارات.

فيما لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب المئات في ميانمار، بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في بنغلاديش حيث ضربت العاصفة مناطق تعاني أساسًا مع ضعف في البنية التحتية.

ميانمار بنغلاديش إعصار موكا الإغاثة العاصفة