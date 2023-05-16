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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تؤكد اهتمامها بالعمل مع البرازيل لإيجاد حل سلمي في أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بالعمل مع البرازيل من أجل التوصل لحل سلمي في أوكرانيا، يحترم سيادتها وسلامتها الإقليمية.

جاء ذلك - حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء - خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، الأمينة العامة لوزارة العلاقات الخارجية البرازيلية ماريا لورا دا روشا، في واشنطن العاصمة.

وبحث الجانبان - بحسب البيان - الأولويات المشتركة بشأن الديمقراطية والسلام والأمن في المؤسسات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك في فنزويلا وهايتي ومجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

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