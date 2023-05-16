الولايات المتحدة تؤكد اهتمامها بالعمل مع البرازيل لإيجاد حل سلمي في أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بالعمل مع البرازيل من أجل التوصل لحل سلمي في أوكرانيا، يحترم سيادتها وسلامتها الإقليمية.

جاء ذلك - حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء - خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، الأمينة العامة لوزارة العلاقات الخارجية البرازيلية ماريا لورا دا روشا، في واشنطن العاصمة.

وبحث الجانبان - بحسب البيان - الأولويات المشتركة بشأن الديمقراطية والسلام والأمن في المؤسسات الإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك في فنزويلا وهايتي ومجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.