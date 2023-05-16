مؤتمر FDC Summit يدعم مستقبل صناعة الأمن السيبراني في المنطقة بمشاركة أكثر من 6 آلاف متخصص

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر أمن المعلومات FDC Summit عن مشاركة أكثر من 6000 آلاف متخصص خلال فعاليات الدورة الخامسة التي انعقدت في الفترة من 9-11 مايو الجاري تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبمشاركة رسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشراكة استراتيجية مع البنك المركزي المصري ، جاء ذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو الحدث أكثر من 25% مقارنة بالعام الماضي 2022 من حيث عدد الحضور والعارضين والمتحدثين .

وتضمن مشاركة أكثر من 80 متحدثا في 60 جلسة نقاشية ومحاضرة تقنية حول العديد من الموضوعات أبرزها مستقبل التحول الرقمي ، والإتجاهات العالمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني ، وصناعة مراكز البيانات ، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان رسمي صادر عن اللجنة المنظمة للحدث ، فقد شهدت فعاليات الدورة الخامسة انعقاد عدد من اللقاءات الثنائية بين نواب رؤساء الشركات العالمية المشاركين مع عدد من الجهات الحكومية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

للتعرف على رؤية مصر المستقبلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوجه عام ومجهودات الدولة في تعزيز مستقبل حلول ومنتجات الأمن السيبراني بوجه خاص ، كما استهدفت اللقاءات بحث سبل تعزيز استثمارات الشركات العالمية في السوق المصري .

كما تضمنت فعاليات FDC Summit عددا من اللقاءات المتخصصة بين مطوري التقنيات الحديثة من الشركات العالمية ورؤساء التكنولوجيا في كل من المؤسسات المصرفية وشركات البترول ، للتعرف عن قرب على أحدث المستجدات والمتغيرات الفنية في مجال الأمن السيبراني وسبل التصدي للهجمات المحتملة .

بالإضافة إلى التعرف على توصيات الشركات العالمية لإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان أفضل أداء لمنظومة التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية .

أضاف البيان ، إنه تم توقيع عدد من الإتفاقيات أبرزها إعلان شركة Beyond Trust العالمية اختيار شركة MCS وكيلاً إستراتيجياً لأعمالها في السوق المصري ، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية إنترنت مصر و MENA Cloud Alliance العالمية .