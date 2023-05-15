نقيب التمريض: ملف تطوير المنظومة على رأس اهتمامات الحكومة

قالت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض، إن ملف تطوير منظومة التمريض على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، موجهة الشكر لجميع أعضاء هيئة التمريض العاملين بالمنظومة الصحية، مؤكدة لهم حرصها على تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي.

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الاثنين، في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، والتي نظمتها النقابة العامة للتمريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، ورؤساء الهيئات وممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة، والنقابات المهنية، وعدد من فرق التمريض بجميع المحافظات.

وخلال المؤتمر ، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض، على كل ما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في كح مراحل العلاج المختلفة، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض.

كما استعرض وزير الصحة والسكان، التطويرات التي يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن هناك تكليف من السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية ومن ضمنها فرق التمريض، وهو ما يتم دراسته حاليًا لوضع مقابل مادي يلائم الجهد المبذول من الفرق الطبية، فضلاَ عن الدعم والتقدير المعنوي لهم.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار ، إلى إضافة تخصصات جديدة للتمريض خلال الفترة الأخيرة، كما تم تشكيل مجموعة عمل لتحديث ومراجعة مناهج الطلاب بمدارس التمريض والمعاهد الفنية التابعة بوزارة الصحة، مشيرًا إلى إضافة 20 ألف عضو تمريض سنويًا للمنظومة الصحية من خلال تلك المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى خريجي كليات ومعاهد التمريض بالجامعات المصرية.