البحرين تعلن استئناف الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من 25 مايو

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، عن استئناف الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من 25 مايو 2023، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وبحسب الوكالة فإن استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر، يأتي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

وأضافت الوكالة إن الخطوة اتخذت في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين.

وأعلنت كل من البحرين وقطر الشهر الماضي عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة المتابعة البحرينية- القطرية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.