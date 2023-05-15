حسام حسنى: التشخيص الصحيح لـ«الربو» يساعد فى تقديم العلاج المناسب

أكد الدكتور حسام حسني مستشار وزير الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي وأستاذ الأمراض الصدرية، أهمية التعريف الصحيح لمرضى الربو والحساسية،وطرق التشخيص والعلاج والحد من العبء الصحي على المرضى وذويهم، مشيرًا إلى ضرورة متابعة حالات الربو المزمن مع الطبيب المختص وعدم تناول أدوية دون الرجوع إليه، وكذلك تقديم العلاج المناسب لحالات الحساسية لدى الأطفال لتجنب الإصابة بالربو المزمن.

أوضح مستشار وزير الصحة، أن اليوم العلمي يتضمن محاضرات عن أعراض الربو، وكيفية السيطرة عليها، وطرق التشخيص والعلاج الحديثة ، وتوعية المصابين بأهمية تجنب مثيرات الربو للتخفيف من حدة نوبات الربو والتعافي منها.

جاء ذلك خلال اليوم العلمى الذى نظمته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، احتفالًا باليوم العالمي للربو، بهدف التوعية بأمراض الربو وطرق السيطرة عليها، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،على أهمية رفع الوعي لدى مرضى الربو من خلال التعريف بطرق الوقاية من مثيرات الحساسية، وعدم تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، والحفاظ على الصحة العامة، واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، منوها إلى ضرورة تجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو بالإضافة إلى تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهنى، والدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، وعدد من الأساتذة والاستشاريين وأطباء الأمراض الصدرية.