لليوم الثاني.. التدريب على تطبيق منظومتى التحول الرقمى والرقابة على الخدمات بصحة شمال سيناء

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء لليوم الثاني على التوالي التدريب على تطبيق منظومتى التحول الرقمى والرقابة على الخدمات المقدمة بالقطاع الوقائي بشمال سيناء.

وأكد الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي في اجتماعه اليوم على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، بأهمية تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمكاتب الصحة و التطعيمات الروتينية للأطفال.

وأشار الدكتور أسامة أن هناك خطة تدريب للإدارات الصحية والوحدات على مستوى المحافظة بدأت اليوم 5/14 وتستمر حتى 24/ 5 / 2023 على أعمال ميكنة التطعيمات بهدف تطوير البرنامج الإلكتروني والتحويل إلي نظام الميكنة من خلال التدريب بديل للنظام الورقي رؤية مصر 2030، مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بمهارات كافة مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية بما يضمن التأكد من سلامة وصحة البيانات بمكاتب الصحة و التطعيمات الروتينية.

وأوضح محمد عبد المطلب مسؤل التطعيمات مراقب عام الاوبئة بمديرية الصحة ان هدف البرنامج هو تحقيق أهداف التحول الرقمي في حل جميع المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية ورفع نسب التغطية لتقليل المرضى والوفيات وحفاظا على الأمن الصحي كذلك ضمان التبادل الفوري الإخطارات التطعيم بين جميع مكاتب الصحة فور التسجيل وكذلك اختصار الوصول إلى التقارير الخاصة بالتطعيمات.