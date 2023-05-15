"كاف" يحتفى بانتقال مرموش إلى فرانكفورت.. فيديو

احتفى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، بانتقال اللاعب الدولي المصري عمر مرموش من نادى فولفسبورج الألماني إلى نظيره آينتراخت فرانكفورت.

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لمرموش مع منتخب مصر، وكتب: "أعطه الكرة وانتظر سحره فى الملعب، عمر مرموش سجل اسمه من ذهب رفقة بلاده، ويستعد لفصل جديد من التألق".

وأعلن إينتراخت فرانكفورت الألماني ضم مرموش (24 عام) لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادى فولفسبورج الذي استمر لمدة 6 مواسم.

وانتقل مرموش إلى الدوري الألماني في 2017 من بوابة فولفسبورج قادما من نادي وادي دجلة، وخرج خلال معارا إلى ناديي سانت باولي (2021) وشتوتجارت (2022)، ثم عاد الموسم الحالي إلى فولفسبورج قبل أن ينتقل إلى فرانكفورت.