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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. افتتاح معرض "إيقاعات لونية" للفنان عبادة الزهيري بقاعة الباب

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يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا فنيا بعنوان: "إيقاعات لونية" للفنان التشكيلي عبادة الزهيري، وذلك في السابعة مساء غد الثلاثاء، بقاعة الباب - سليم بمتحف الفن المصري الحديث في ساحة دار الأوبرا المصرية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 27 مايو الجاري.

وقال الدكتور وليد قانوش، إن أسلوب الفنان عبادة الزهيري يعتمد على تلك الروح الكامنة في اللون ولغته وفق صياغات تبوح بالكثير عن مكنون الذاكرة والأفكار والمشاعر التي تومض فوق مسطحه وكأنها خيالات الأحلام بكل دلالاتها عندما نقف لنفسر ونقرأ معانيها، ومع جنوحه للبناء التجريدي تعكس لوحاته طاقات إنفعالية ترشد لما هو مستتر وأبعد مما هو مرئي، طاقات توحي للمُتلقي بحالة شاعرية مرهفة تتأرجح بين ثنايات الكتلة واللون.
 

وليد قانوش إيقاعات لونية عبادة الزهيري متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية قاعة الباب - سليم قطاع الفنون التشكيلية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة