121 ألفا و487 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحاناتهم " صور"

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنتظام سير أعمال إمتحانات الشهادة الاعدادية و إستمرار إنعقاد غرفة العمليات المركزية، لتلقي أي شكاوى تؤثر على سير وانتظام الامتحانات والمتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لمسار العملية الإمتحانية، فى إطار متابعة سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022- 2023 فى يومها الثانى.



كما صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن طلاب الشهادة الاعدادية العامة قد واصلوا أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022- 2023 فى اليوم الثانى حيث أدي 121487 طالب وطالبة إمتحاناتهم اليوم فى مادتى الجبر و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات داخل 668 لجنة بنطاق المحافظة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانى عشر في اجواء هادئة، مشيرا إلى إستمرار إمتحانات صفوف النقل بمرحلة الثانوى العام والتى انطلقت الاسبوع الماضى حيث أدى 39331 بالصف الأول الثانوي إمتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة الثانية وأدى 34276 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحانهم فى مادتى تطبيقات رياضية للشعبة العلمية و علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية .

وأكد وكيل الوزارة، إنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب إمتحاناتهم بسهولة ويسر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وإتباع إجراءات التأمين والسلامة بكافة اللجان وخاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريق والتأكد من كفاءتها.