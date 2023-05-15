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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بسرقة توك توك وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

المجني عليه
المجني عليه
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نجحت أجهزة الأمن بالإسماعيلية فى  القبض على المتهمين بسرقة توك توك من قائدها بالإكراه وإصابته في قرية فنارة بمنطقة فايد.

تلقى المقدم محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بدائرة المركز، وانتقل النقباء احمد حمدي ومحمد عبدالباسط معاوني المباحث لمكان الواقعة.  
وبالفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص "مصاب بجروح متفرقة" مقيم بدائرة المركز)، وبسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلب منه توصيلهما، وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار).  تم تشكيل فريق بحث من قبل ضباط المركز ضم النقباء محمد عبدالباسط و أحمد حمدي و أحمد إسماعيل و أحمد عوض الله لفحص البلاغ والوصول لمرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بمحافظة السويس).  
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بمشاركة اخر "سيئ النية" اخفوا لديه المركبة المشار اليها.  
وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه.  
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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