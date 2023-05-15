داليا البحيري تستعد لعرض "سيدتى أنا" على المسرح القومى

تجري الفنانة داليا البحيري حاليا البروفات النهائية لمسرحيتها الجديدة سيدتي أنا تمهيدا لعرضها خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر أن تعرض المسرحية سيدتي علي خشبة المسرح القومي بالعتبة بمشاركة الفنان نضال الشافعي .

يذكر ان مسرحية سيدتى انا ستعرض ضمن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح ‏جديد".

مسرحية "سيدتى أنا" من تأليف وإخراج محسن رزق ، المسرحية مأخوذة عن عرض "بجماليون" وتجسد خلاله داليا البحيري شخصية إليزا دوليتل.

يذكر ان الفنانة داليا البحيري كشفت فى تصريحات لها عن سر غيابها بموسم مسلسلات رمضان 2023، مؤكدة أن غيابها يعود إلى أن الأعمال التي عرضت عليها لم ترضً طموحها ، مشيرا الى انها خلال 3 سنوات من بعد مسلسل فلانتينو يعرض عليها أعمال لا تحب تقديمها.