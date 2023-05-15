ads
الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

داليا البحيري تستعد لعرض "سيدتى أنا" على المسرح القومى

داليا البحيري
داليا البحيري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجري الفنانة داليا البحيري حاليا البروفات النهائية لمسرحيتها الجديدة  سيدتي أنا  تمهيدا لعرضها خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر أن تعرض المسرحية سيدتي علي خشبة المسرح القومي بالعتبة بمشاركة الفنان نضال الشافعي .

يذكر ان مسرحية سيدتى انا ستعرض ضمن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح ‏جديد".

مسرحية "سيدتى أنا" من تأليف وإخراج محسن رزق ، المسرحية مأخوذة عن عرض "بجماليون" وتجسد خلاله داليا البحيري شخصية إليزا دوليتل.

يذكر ان الفنانة داليا البحيري كشفت فى تصريحات لها عن سر غيابها بموسم مسلسلات رمضان 2023، مؤكدة أن غيابها يعود إلى أن الأعمال التي عرضت عليها لم ترضً طموحها ، مشيرا الى انها خلال  3 سنوات  من بعد مسلسل فلانتينو يعرض عليها أعمال لا تحب تقديمها.

مسرحية سيدتى انا داليا البحيري