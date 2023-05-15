وفد مستشفى جيانغسو الجامعي بالصين يزور جامعة عين شمس

ألتقى محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة السفير لياو ليتشيانغ ، عقد اللقاء بمقر قصر الزعفران وذلك خلال زيارة وفد مستشفى جيانغسو الجامعي بجمهورية الصين الشعبية برئاسة السيدة ليو يون، مدير مستشفى جيانغسو.

حضر اللقاء من الجانب المصري غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و محمد بهاء أستاذ الجراحة وزراعة الكبد و محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد و آية يسا أستاذ الأشعة و ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس و شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس و تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب و شيرين فواز نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب و محمد المحمدي مدرس مناظير الجهاز الهضمي ومتدرب سابق بمستشفى جيانغسو الصيني.

وضم الوفد الصيني كل من بان ينبينغ نائب مدير الشؤون الطبية بمستشفى جيانغسو و د. وانغ شيوكين، مدير إدارة التعاون الدولي و شو زاكوان، مدير وكبير الأطباء بقسم الجراحة العامة، و د. لي شيانغ تشون نائب مدير مركز الكبد و ليو لي مدير قسم المناظير والجهاز الهضمي.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان ما تم من تعاون بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في وقت سابق .

كما بحث الجانبان سبل دعم التعاون المرتقب في عدد من المجالات من بينها التحول الرقمي في المستشفيات الجامعية و جراحة المناظير و طب المناطق الحارة و أمراض الصدر.

وناقش الجانبان سبل تفعيل برامج تدريبية مشتركة قصيرة الأجل تتراوح بين 3-6 أشهر. وتطرق اللقاء للحديث حول برامج التعليم الطبي المستمر في القارة الأفريقية، فضلاً عن إمكانية التعاون في مجال زراعة الكبد، وجراحات الجهاز الهضمي، وطب الشيخوخة والمسنين والطب التأهيلي.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان لاستعراض أوجه التعاون المثمر بين الجانب المصري والجانب الصيني سواء على المستوى الدولي أو الشعبي ، خاصة خلال السنوات الماضية منذ ظهور جائحة كوفيد-١٩، كما أشار أ.د. محمود المتيني للتعاون بين جامعة عين شمس والعديد من الجهات والهيئات الصينية والتى أسفرت عدد من الإنجازات من بينها إنشاء مركز طريق الحرير ومعهد كونفشيوس بجامعة عين شمس وغيرها من نقاط التعاون والتلاقي التي بدأت منذ سنوات.

عقب اللقاء تبادل الدروع و الهدايا التذكارية و أهدى المتيني أعضاء الوفد نسخ من كتاب قصر الزعفران ، ثم قام الوفد بجولة تفقدية داخل متحف قصر الزعفران.

يذكر أن زيارة وفد مستشفى جيانغسو الجامعي بجمهورية الصين الشعبية قد أجرى عدة زيارات بمستشفيات جامعة عين شمس ومركز مصري للأبحاث وعلاج الأورام و كلية الطب .