برلمانية: مشروع شرق العوينات يهدف لتحقيق استراتيجية 2030

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، موسم حصاد القمح وتفقد مصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، ياتي ضمن خطة للدولة لإضافة 1.5 مليون فدان قمح جديدة خلال ثلاث سنوات .



وأضافت النائبة هند رشاد ، أن القيادة السياسية للدولة المصرية ، تعمل دائما على تشجيع الزراعة وبالتالي تم استصلاح كميات جديدة من الأراضي حيث تم زراعتها بالمحاصيل الأساسية والإستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين ، وتوفير القمح بكميات إضافية خلال الفترة المقبلة للحد من عمليات الاستيراد خاصة في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم .



وأوضحت النائبة هند رشاد ، أن المشروع القومي " شرق العوينات" يهدف لتحقيق استراتيجية مصر 2030 لدعم تنفيذ المشروعات العملاقة لتوسيع الرقعة الزراعية للدولة المصرية، فضلا عن المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، حيث يعد ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر، لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان.

وثمنت رشاد إهتمام الرئيس السيسي على مخزون المياه قائلا : "محتاجين نتأكد إن أولا بالنسبة شرق العوينات أن مخزون المياه الجوفية المستخدم في الري، سواء في المنطقة الزراعية أو المستثمرين يتم التعامل معها طبقا للمعايير التي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة، وأنا بتكلم هنا على استخدام المياه بشكل رشيد جدا دون هدر في الزراعة".



وتابع الرئيس السيسي: "نفس الكلام ينطبق على منطقة توشكى، محطة المياه المعمولة هناك من سنة 1986 معمولة علشان تطلع حجم معين من المياه، إحنا محتاجين إن هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة، وبالتالي نظم الري الحديثة في كل الزراعات يكون بيتم العمل بها".