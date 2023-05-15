صدور ديوان "إنسان آلي" للشاعر شريف الشافعي عن المركز العربي للصحافة والنشر

الإثنين 15/مايو/2023 - 12:06 م

صدر عن المركز العربي للصحافة والنشر ضمن سلسلة «تحولات»، ديوان "الأعمال الكاملة لإنسان آلي" للشاعر المصري شريف الشافعي، في طبعة جديدة بالقاهرة.

يقع الديوان، المكتوبة نصوصه كلها على لسان "روبوت"، في قرابة مائتي صفحة، ويتضمن قسمين هما: "البحث عن نيرمانا بأصابع ذكية" (إنسان آلي 1)، و"غازات ضاحكة" (إنسان آلي 2).





غلاف ديوان الأعمال الكاملة للشاعر شريف الشافعي

يشتمل الجزء الأول "البحث عن نيرمانا بأصابع ذكية" على عشرات المحاولات للبحث عن نيرمانا، التي تظهر بثيماتها المتنوعة في جميع المقاطع، جنبًا إلى جنب مع الأنا المتحدثة بلسان الإنسان الآلي.

ويتحدث "الروبوت" فاضحًا سوءات عصره الغارق في التسليع والميكنة والتقنية، وباحثًا عن ذاته الإنسانية المفقودة، النابضة بحرارة، رغم كل شيء، تحت جليد الحياة الرقمية. بل إن تلك الذات، على ضعفها وتلاشيها، لا تزال تحلم بإمكانية استردادها لفردانيتها وخصوصيتها، وتمردها على آليات السوق وإيديولوجيا التنميط وتوحيد حركة الروبوتات (البشر) وفقًا لقوانين صارمة، وبرمجيات لا يديرها إلا الريموت كونترول في يد القوة المهيمنة.

هي "200 محاولة عنكبوتية لاصطياد كائن منقرض" (نيرمانا)، ويوضح محرك البحث على الإنترنت أن نتيجة البحث عن مفردة "نيرمانا" (Nirmana) هي نتيجة سلبية تمامًا. فكأن الباحث عن نيرمانا، عن الأخرى أو عن ذاته أو عن المفقود (المنقرض) عمومًا، يدرك منذ البداية أنه لن يعثر على ضالته، لكنه يستمر في بحثه رغم ذلك، طالما أن هذا هو المسلك الوحيد الذي يعني التشبث بالحياة.

تقول عبارة الإهداء: "إلى الهواء الفاسد، الذي أجبرني على فتح النافذة". هذه النافذة، أو جسر الخلاص من سوء التهوية، كما يوضح الشاعر شريف الشافعي، قد تكون نافذة حقيقية للإطلال والاكتشاف بشكل مباشر، وقد تكون نافذة إلكترونية (Window) للبحث الإلكتروني، تمامًا مثلما أن "200 محاولة عنكبوتية لاصطياد كائن منقرض" قد تكون محاولات للاصطياد المادي المباشر بمساعدة شبكة خيوط العنكبوت، وقد تكون محاولات افتراضية للاصطياد بالاستعانة بخطوط شبكة الإنترنت العنكبوتية، أي بالاستفادة من تقنيات العصر والملكات المتطورة للروبوت البائس، التائه بين ماضيه وحاضره، والمتشكك في مستقبله المرهون بعثوره على نيرمانا. كذلك، فإن "الأصابع الذكية" التي تطارد نيرمانا، قد تكون رامية إلى تحسسها مباشرة بحاسة اللمس، وقد يكون ذكاؤها الصناعي، الآلي، هو سر نجاحها في تحديد موقع نيرمانا.

ومن خلال رحلات البحث عن نيرمانا، يرسم الروبوت صورة بانورامية لذاته ولعصره في آن، ويضع يده على أبرز المستجدات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية الخ، التي قادت الإنسانية إلى هذا المصير البائس، حيث لا مكان للفرد في معمعة سحق الجموع، وحيث تتم ممارسة كل الأمور والشرور بحساب: الاحتلال والقتل بحساب، الإنتاج والاستهلاك بحساب، المواليد الجدد بحساب، التربية والتعليم والتثقيف بحساب، العمليات الحسابية نفسها بحساب، الخ. وفي مثل هذه الأجواء الجافة القاسية، التي تتم فيها ترجمة كل عناصر الوجود، كل القيم والأخلاقيات، إلى حسابات وأسعار وأرقام، تمتزج رغبة الروبوت في الوصول إلى نيرمانا بالرغبة في مخالفة القوانين الخانقة، كل القوانين، حتى تلك القوانين التي ليست من صنع البشر. وتأتي علاقة الشاعر، الروبوت، بنيرمانا متذبذبة على مدار المقاطع كلها، فهو قد يتشكك في وجودها في بعض المقاطع، ويغلب عليه الظن أنها من بنات أفكاره، وقد يراها بوضوح مع الآخرين في مقاطع أخرى، وقد يراها وحده دون سواه، وقد تمكث معه فترة ثم تختفي، وقد يدرك آثارها أحيانًا ولا يدركها هي، وهكذا تبقى نيرمانا هي اللغز الأبدي الذي لا حل له.

وفي النهاية، وبعد الدوران دورة شمسية كاملة، بعدد أيام السنة الميلادية، يتيقن الباحث أن اصطياد نيرمانا العارية، الحقيقة المجردة، هو بمثابة القبض على الدخان، ومع ذلك، فقد يكون الفشل المتكرر أو "أم الهزائم" هو نقطة البداية من جديد، مثلما أنه نقطة النهاية.

وفي الجزء الثاني "غازات ضاحكة"، المكتوب بلسان الروبوت المتمرد ذاته، تستدعي تجربة الشافعي، مثلما يوضح، الغاز المعروف بالغاز المضحك أو غاز الضحك (أكسيد النيتروز)، وهو غاز يؤدي استنشاقه إلى انقباض عضلات الفكين، وبقاء الفم مفتوحًا كأنه يضحك (دون بهجة حقيقية)، وكان يستخدم في حفلات الأثير المرحة (نسيان الألم)، والآن صار يستخدم في التخدير، خصوصًا في جراحات الأسنان والفم.

ويتحرر الآلي في "غازات ضاحكة" من سطوة نيرمانا (أيقونة الجزء الأول)، منخرطًا في (حالات إنسانية) متتالية ومتشابكة في آن، ينشد فيها الطزاجة والبدائية والدهشة والصدق والإبصار الكشفي.

أدونيس وعبد الرحيم علي أثناء تدشين مشروع تحولات

الحالة الأولى، كما يشير الشاعر شريف الشافعي، هي حالة الألم (معسكر السوس في ضرس العقل الإلكتروني)، وتؤدي إلى البحث عن مسكّن أو علاج. تليها حالة التخدير (استنشاق الغازات)، بما فيها من ابتسامات بلاستيكية (بلون القطن الطبي)، وتواصل باهت مع الآخرين (من الزوار المعقّمين). ثم تأتي حالة غيبوبة الآلي، وفيها تتضح هلوسات الإنسان الطامح إلى التخلص من برامج التحكم، والارتداد إلى صورته الطينية، والانطلاق الحر نحو جاذبية الأرض، والتحليق في السماء. ثم حالة الموت (الموت في الهواء الطلق: هواء طلق)، التي تجسد انتصارًا لإرادة الحياة الحقيقية لدى الإنسان الحقيقي على قوة أجهزة الإعاشة الجبرية للإنسان الآلي في المستشفى.



يُذكر أن سلسلة "تحولات" تصدر عن "المركز العربي للصحافة" برئاسة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، وبإشراف الشاعر السوري أدونيس، وقد أطلقت في مستهلّ إنتاجها ديوان الشافعي، إلى جانب ديوان "الماكنة" للشاعر العراقي علي العطار، وديوان "رأسي البسط، جسدي المقام، أنا كسر بين الأرقام" للشاعر السوري باسم سليمان. ويأتي اختيار أعمال السلسلة من الدواوين العربية، وفق ما يوضحه الشاعر أدونيس، بناء على أساسين في الكتاب الشعري: "الأول، أنه يحقق في رؤيته وطُرُق تعبيره، قطيعة جمالية وفكرية مع الشعر السائد. والثاني، أن فيه ما يؤسس لعلاقات جديدة بين الكلمة والكلمة، وبين الكلمة والشيء، وبين كتابة الشعر من جهة، وقراءته وفهمه وتلقيه من جهة ثانية، ومعنى ذلك أن يكون فيه ما يؤسس لأفق آخر في الكتابة الشعرية العربية جماليًّا ومعرفيًّا".



والشاعر شريف الشافعي من مواليد مدينة منوف بمصر عام 1972، صدرت له ثمانية دواوين، منها: "بينهما يصدأ الوقت" (القاهرة، 1994)، "وحده يستمع إلى كونشرتو الكيمياء" (القاهرة، 1996)، "الألوان ترتعد بشراهة" (القاهرة، 1999)، "كأنه قمري يحاصرني" (بيروت، 2013، دار الغاوون)، "هواء جدير بالقراءة"، باللغتين: العربية والفرنسية (باريس، 2014، دار لارماتان، ترجمة منى لطيف)، "رسائل يحملها الدخان"، باللغتين: العربية والفرنسية (باريس، 2016، دار لارماتان، ترجمة منى لطيف).

وأصدر الشافعي كتابًا بحثيًّا بعنوان "نجيب محفوظ: المكان الشعبيّ في رواياته بين الواقع والإبداع" (الدار المصرية اللبنانية، 2006).

شارك الشافعي في ملتقيات ومهرجانات شعرية دولية عدة، منها: مهرجان "لوديف" للشعر بفرنسا، ومهرجان الشعر في جامعة "بريدج ووتر" بالولايات المتحدة الأمريكية، ومهرجانات "مراكش" و"آسفي" و"المضيق" للشعر بالمغرب، ومهرجان الشعر العربي في صور بجنوب لبنان، ومهرجان الجنادرية بالسعودية، ، ومهرجان جرش في الأردن، وغيرها.

من أجواء "البحث عن نيرمانا بأصابع ذكية" (إنسان آلي 1) نقرأ هذه المقاطع:

أقودُ سيارتي منذ عشر سنواتٍ

ببراعةٍ حَسَدَتْنِي عليها الطُّرقُ

المفاجأةُ التي عانَقَتْنِي

أنني فشلْتُ في اختبار القيادةِ،

الذي خَضعْتُ له خارج الوطنِ

الضابطُ أخبرني

أنني أطلْتُ النظرَ إلى المرآة

صَارحْتُهُ بأنني معذورٌ في الحقيقةِ

كانت نيرمانا جالسةً في المقعدِ الخلفيِّ!

رغم عدم حصولي على الرُّخْصَةِ

شَعرْتُ بسعادةٍ لا تُوصَفُ

لأنني تَمَرَّنْتُ على قيادة ذاتي

في المشاوير الاستثنائيّةِ"

* * *

"سَأَلْتُها:

"مَنْ أنتِ؟"

قالتْ:

"أنا أنا"

سَأَلَتْنِي:

"مَنْ أنتَ؟"

قلتُ:

"أنا أنتِ"

التهمَت الأمواجُ نيرمانا، فصاحتْ بي:

"الْزَمْ شقَّتَكَ،

وأغْلقْ محبسَ الماءِ بسرعةٍ"

* * *

مثلما تحضرينَ بسهولةٍ في ضميري

(الذي لا محلَّ له من الإعرابِ)

على ظهر أحدِ الأفيال الْمُسَالِمَةِ،

تتسرَّبين أيضًا بسهولةٍ في مسامِّ جِلْدِي المتشقِّقِ

تتشَّرَبُكِ ذرّاتي المترابطةُ

المتعطّشةُ إلى التحلُّلِ

في الجيرِ الحيّ

تمشطينَ شَعْرَكِ المجعّدَ بعصبيّةٍ أمامي

في حين أضغطُ بهدوءٍ على لوحة مفاتيح الكمبيوتر

أكتب حروفَ اسمكِ في مُحَرِّكِ (Yahoo)

نيرمانا Nirmana

نيرما Nirma

نيرميتا Nirmitta

نيتا Nitta

ميتا Mitta

تيتا Titta

نيرمالا Nirmala

نيرفانا Nirvana

نيرفا Nirva

نورينا Noreena

نوريتا Noritta

ناريمانا Narimana

نيرمينا Nermina

نون Noon

نونا Nona

ن N

تُجيبني الشاشةُ بابتسامةٍ كمقذوفاتِ السفن

لها جناحانِ وذيلٌ

إلا أنها غير قادرةٍ على الطيران

يُحلّقُ 16 صِفرًا فوق رأسي في الغرفة

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

في منقارِ كلِّ صِفْرٍ قطعةٌ من فصوصِ مُخّي

(المضبوطةِ جيّدًا بالشّكْلِ)

أصنعُ من خَجَلي المتورّمِ منطادًا

أصعد به إلى أقدمِ كوكبٍ في المجرَّة

حيث لا أحد يقلّمُ أظافِرَهُ الجميلةَ،

التي يحفرُ بها مسالكَ حياتهِ

ويحفرُ بها قَبْرَهُ

* * *

راقتْ لي مدفأةُ الفحمِ

ورائحةُ البخورِ القادمةُ من عند الجيرانِ

فَضَّلْتُ تأجيلَ قَلْيِ السمكِ إلى المساءِ

كي لا يحرقَ الزيتُ المتطايرُ

فراشةً هائمةً في قفصي الصدريِّ

تَوَقَّعْتُ حُلْمًا بديعًا في تلك الليلةِ

خصوصًا بعد أن قررتُ النوم بدون عشاءٍ

وبدون غطاءٍ

بالفعل

طَلَعَتْ نيرميتا من الشَّرْنقةِ

وراحتْ تُطقْطقُ عُنقَها بدلالٍ عدة مراتٍ

وأنا أُصَفِّقُ لها بحرارةٍ

...

ومن أجواء نصوص "غازات ضاحكة" (إنسان آلي2) نقرأ هذه المقاطع:

المغنطيس الأحمق

الذي يصرّ على أنكِ بُرادةُ حديدٍ

لن يفوز أبدًا

بِنُخالتكِ الذهبيَّةِ

* * *

العصفورُ،

الذي بَلَّلَهُ المطرُ

صار أخَفَّ وأجملَ

من شدةِ نشاطهِ،

حلّقَ العصفورُ في السماءِ

نفضَ ريشَهُ المبْتَلَّ ببهجةٍ

ليُذيقَ السحابَ

حلاوةَ استقبالِ المطرِ

* * *

كثيرةٌ هي الخرائطُ

فأين العالمُ؟

* * *

الغريبُ،

الذي يعبرُ الطريقَ

ليس بحاجةٍ إلى عصا بيضاءَ

ولا كلبٍ مدرّبٍ /

هو بحاجةٍ

إلى أن تصير للطريقِ عيونٌ

تتسعُ لغرباء

* * *

التحياتُ

للعناصرِ المُشِعَّةِ بذاتها،

لا لمصابيحَ راضعةٍ من كهرباء

* * *

وحده السّكّر يملكُ الإجابة:

"ماذا بعد الذوبان؟!"

* * *

أضعُ ساقي على ساقي بسهولةٍ

لماذا أنا عاجزٌ

عن وضعِ قلبي فوق قلب؟

* * *

أنْ أوقظَ وردةً واحدةً

خيرٌ من أن أنامَ في بستانٍ

* * *

قدمٌ مرتبكةٌ

لا يمكنُ الاستغناءُ عنها ببساطةٍ

لأن الساقَ الخشبيّةَ لا ترتبكُ

إذا انغرستْ فيها المشاويرُ الصّدئةُ

والأيامُ المساميرُ

* * *

سجّادةُ الصلاةِ

تصافحُ الحقيقَةَ دائمًا

تمتصُّ أنسجتُها الحيّةُ دموعي

لكنْ لا يزولُ عَطَشُها تمامًا

لأنها متشوّقةٌ

إلى ما لا تستطيعُ عيني أن تسكبه

* * *

أنْ أخْطِئَ الشَّمالَ الجغرافِيَّ

والشَّمالَ المغنطيسيَّ

أخَفُّ وطأةً

من أن تحملَ خطواتي

رائحةَ إبرةٍ مُمَغْنَطَةٍ

* * *

تَعَطُّلُ راداري المتطوِّرِ

ليلة أمس

لَمْ يمنعني من إسقاطِكِ في حضني

بصاروخٍ بدائيٍّ اسْمُهُ "الدهشةُ"

* * *

قالت: ليكن صدركَ وسادتي

قلتُ: ليكن صدركِ يقظتي

* * *

عندي من طاقةِ الإنارةِ

ما يفيضُ عن نساءِ الأرضِ،

وعندي من العتمةِ

ما يستحقُّ منكِ ضوءَ شمعةٍ،

اقتربي

* * *

فواكهُ الجنةِ لا تعطبُ أبدًا

لذلك لا خوف على ابتسامتكِ

* * *

تتنكرين لي

فأعيش متنكرًا

اقتربي،

اقتربي أكثرَ،

لأعلنَ اكتشافي "الأشعّةَ فوق البيضاءِ"

* * *

اقتربي،

لا أتحمّلُ "مُطَابَقَةَ المواصفاتِ"

اقتربي،

اقتربي جدًّا

لا أطيقُ "معاييرَ الجودةِ"

لا أقبَلُ منصّةَ التتويجِ

في مسابقاتِ ترويضِ الإنسانِ

* * *

أتدرينَ:

لماذا ترينَ العطشَ دائمًا

في العيونِ؟

لأنكِ ببساطةٍ: الارتواءُ

* * *

التعطّشُ إلى الماءِ

أخَفُّ وطأةً

من أن أكون ماءً متعطّشًا إليكِ

* * *

قلتُ مستنكرًا:

"مَنْ يقدرُ أن يطفئَ الشمسَ؟"

قالت:

"العيونُ"

* * *

لأنه سندباد ذكيّ

فهو بحاجةٍ إلى سفينةٍ

أكثر من حاجته إلى سندبادة

ولأن سندبادته أكثرُ ذكاءً

فقد تحوّلتْ إلى بحرٍ

* * *

حياةٌ واحدة لا تكفي

لاعتناق امرأةٍ مبتسمةٍ

* * *

التي في يميني

ليستْ معجزةً

التي في يميني

تلقفُ ما يأفكونَ

* * *

اختباءُ القاتلِ في حقل القصبِ

حَوَّلَهُ إلى عودِ قصبٍ

بعد فترةٍ نَسِيَ تمامًا

جريمَتَهُ الْمُرَّةَ

وصار يحلمُ بأن يكونَ

مصدرًا طبيعيًّا للسّكّرِ

* * *

اختباءُ القتيلِ فترة طويلة

في مياهي الجوفيّةِ

حَوَّله إلى مصدرٍ طبيعيٍّ للمِلْحِ

* * *

الأصعَبُ من إطلاق غازاتٍ ضاحكةٍ

إطلاقُ ضحكةٍ ضاحكة

* * *

من رحمِ الغرفةِ الكونيّةِ المجهّزة

أتمنى أن أقفزَ عاريًا

كي أفرح بولادتي الطبيعيّة

بعد سيرةٍ ذاتيّةٍ

عبثتْ بها مشارطُ الأطباء

وذابت قصاصاتها الأخيرةُ

في الملابسِ والأحذيةِ الداكنة

أنا بكل أسفٍ

أسقطُ دائمًا إلى أعلى

في اتجاهِ الثلجِ المشتعلِ

وكشّافاتِ الإضاءةِ القويّةِ

بينما دِلْتَاكِ التي أتشهّاها

غائرةٌ في لحمِ الأرضِ

مختبئةٌ تحت ورقةِ توتٍ ساخرةٍ

آه أيتها العصافيرُ

أيتها الأفكارُ الفسفوريّةُ

عندي ألفُ نافذةٍ لإطلاقكِ

لكن الفضاء كلّه مرعبٌ

قفصي الصدريُّ أحَنُّ عليكِ بالتأكيد

جمجمتي الجامدةُ أرْحَمُ

زنزانتي:

حرّيةٌ نسبيّةٌ للسجناءِ

تفجيرُ أسواري بالديناميتِ:

حرّيةٌ مطلقةٌ لي

* * *

أخبَرَتْني قرونُ استشعاري

وموجاتُ الراديو

المتحكّمةُ في ميكانيكيّتي

أن الطاقةَ البديلةَ

أضحوكةٌ كبرى

في عالَمٍ نفدتْ طاقتُهُ الروحيّةُ

قبل نفادِ غازهِ الطبيعيِّ

* * *

أمَنِّي نفسي بسلامةِ الوصولِ

لأن جُرحي سبقني ووصلَ سليمًا

إلى الضّفّةِ الأخرى من المتاهةِ