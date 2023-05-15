"التنمية الثقافية" يطلق ورشة "تنمية" الأدبية بمتحف نجيب محفوظ

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات ورشة "تنمية" الأدبية المجانية بمتحف نجيب محفوظ في تكية أبو الدهب، وذلك استمرارًا لجهود قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

حاضر الندوة الأديب محمد توفيق سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية سابقا وعضو اتحاد كتاب مصر والمستشار الأدبي لنادي الكتاب العربي، قائلا: إن ورشة "تنمية" تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطاقات الإبداعية في مختلف الاتجاهات الأدبية والفنية والفكرية، مضيفا أنها تساعد الشباب علي تنمية مواهبهم ورفع قدراتهم، وفتح منصة للشباب لعرض نصوصهم وتطويرها بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز.

وتناول السفير الحديث عن الورشة بالعديد من المحاور أهمها الشخصيات، والبناء الدرامي، والحبكة، ومحور الصور والرموز ووجهة النظر.

كما يمنح قطاع صندوق التنمية الثقافية شهادة موثقة لدعم المواهب الشابة والطاقات الإبداعية المميزة.

والورشة من اعداد وتقديم الدكتورة شهد مختار، مسؤول النشاط الأدبي بقطاع صندوق التنمية الثقافية.