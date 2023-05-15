40 جنيها في أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 مايو 2023

الإثنين 15/مايو/2023 - 10:19 ص

شهد سعر الذهب في مصر، تراجع جديد بنحو 40 جنيها للجرام صباح اليوم الإثنين 15 مايو 2023، وسط استقرار سعر صرف الدولار وفتح استيراد الذهب دون جمارك للمصريين العائدين من الخارج.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2674 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 داخل محال الصاغة مستوى 2340 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 2006 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم مستوى 18720 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر أونصة الذهب عالميا 2019 دولارا، واستقرت صباح اليوم دون تغيير.



جاء تراجع الذهب عالميا بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي أكّدت على التزام المركزي الأمريكي بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بجانب صدور بيانات أمريكية توقعات ارتفاع معدلات التضخم لنحو 4.5 % خلال مايو الجاري.

خلال الأسبوع الماضي فقط، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 7.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء يوم السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة مع نهاية الأسبوع.