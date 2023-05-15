اليوم.. طقس حار ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس لطيف في اول الليل و مائل للبرودة في اخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناءعلي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 والصغري 17 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 22 ،وعلى شمال الصعيد 33 والصغري 18 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة .