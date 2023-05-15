هل تتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية لبعض الدول؟.. كلتشدار أوغلو يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات التركية.. بايدن يهدد بوتين بأنه سيدفع ثمن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020

وجه كلتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهامات إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التركية، والوقوف خلف مشاهد تم التلاعب بها، وأثرت سلبا في الحملة الانتخابية له، كما نشر أوغلوعلى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة قال فيها: "أعزائي الأصدقاء الروس أنتم تقفون خلف التلاعب بالمشاهد والتآمر والتزوير الكبير والأشرطة التي عرضت في هذا البلد أمس".

ويعد كمال كلتشدار أوغلو المنافس الأبرز للرئيس التركي المنتهية ولايتة رجب طيب أردوغان على كرسي الرئاسة.

وفي وقت سابق قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه بلا قلب وقال إنه سيدفع ثمن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 ، كما صرح بايدن أن فلاديمير بوتين سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي إلى التأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020 لصالح دونالد ترامب.

ولكن في كل مرة تنفي روسيا هذة الاتهامات وتؤكد أنها لا تتدخل في أي انتخابات رئاسية تخص أي دولة في العالم، وأنها تحترم اختيارت الشعوب.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن رفض روسيا لاتهامات المعارضة التركية المزعومة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا احترام موسكو لخيار الشعب التركي.

وأضاف بيسكوف أن تصريحات رئيس حزب "الشعب" الجمهوري المعارض في تركيا كمال كلتشدار أوغلو، بهذا الصدد "تسببت بالكثير من الفوضى في تركيا، الأمر الذي قابلناه بالرفض القاطع في موسكو، فزعم تدخلنا في نتائج الانتخابات التركية أمر غير وارد".

وتابع بيسكوف: "ادعى كلتشدار أوغلو حيازته أدلة قاطعة على التدخل الروسي في نتائج الانتخابات التركية، إلا أنه لم يقدمها حتى اللحظة، ونحن على يقين بأنه لن يفعل، لأن هذه الأدلة غير موجودة، ومجر نسج من خياله الخاص".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا "لا تتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية للبلدان الأخرى"، مؤكدا على أن روسيا تقدر العلاقات مع تركيا، وأشار إلى أن أنقرة "تتخذ موقفا مسؤولا بشأن عدد من القضايا الإقليمية والعالمية".

فيما قال أردوغان في وقت سابق ردًا على تصريحات أوغلو، أنه يشعر بالخجل بسبب اتهام منافسه في انتخابات الرئاسة التركية كلتشدار أوغلو لروسيا بأنها تتدخل في الانتخابات التركية.

وفتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها صباح أمس الأحد، وذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية الهامة في البلاد.

وأعلنت، مساء أمس الأحد، عن إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وقد أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، بصوتيهما في الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.

وظهر أردوغان برفقة زوجته أمينة أردوغان داخل مركز الاقتراع، حيث ظل منتظرا دوره مع زوجته للتصويت في الانتخابات.

وايضًا أدلى المرشح الرئاسي كمال كلتشدار أوغلو، بصوته في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية.

وظهر زعيم المعارضة التركية كليتشدار أوغلو وهو يصوت في الانتخابات الرئاسية التركية، وسط حضور إعلامي واسع.