إشادات بالعرض المسرحي "تحت الترابيزة" لفرقة قصر ثقافة طور سيناء

اختتم مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي “تحت الترابيزة” لفرقة مسرح قصر ثقافة طور سيناء، على مسرح القصر، وسط إشادات عديدة من الجمهور، التي أكدت أن العرض رائع وتجسيد أبطال المسرحية لأدوارهم كان مقنعا رغم صغر أعمارهم، والعمل هادف وهناك مجهود واضح وراء ظهور العرض بهذا الشكل المحترم الذي احترم عقلية المتلقي ، موجهين التحية لكل من أسهم في نجاح العمل .

جاء ذلك بحضور مبروك الغمريني ، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمود سرور، نائب رئيس رواد المحافظات الحدودية بالجمهورية، وأحمد نشأت عفيفي، رئيس رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء، ولفيف من القيادات الشبابية، وسط حشد كبير من الجمهور أهالي العاصمة طور سيناء، وكان في استقبال الحضور أحمد فريج ، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

والعرض تأليف سامح عثمان ، وديكور وملابس محمد أبوعمرة ، وأشعار سامح الرازقى ، وموسيقى وألحان أحمد العجمي، وإخراج جمال مهران، بطولة أحمد قنديل ، وفريج عطية ، وياسمين فتوح ، ومحمد البهيدى ، ومنة احمد ، وغيرهم .

يتناول العرض المسرحي “تحت الترابيزة” فى إطار درامي قضية الصراع بين طبقات وشرائح المجتمع المتنوعة ، من خلال تعايش مجموعة شخصيات أسفل منضدة وأخرى فوق المنضدة ، وبين هذا وذاك تكشف كل شخصية أسفل المنضدة عن معاناتها ، و تعيش هذه المجموعة على الفتات الذي يلقى إليها من أعلى المنضدة .

يدور الصراع بالعرض "تحت الترابيزة"حتى تصعد مجموعة الشخصيات أسفل المنضدة إلى أعلى المنضدة ، وتكتشف أنهم يعاملون الناس الأخرى أسفل المنضدة بنفس الطريقة التي كانوا هم يعيشون عليها ، وتدور أحداث العرض المسرحى لنكتشف مرة أخرى أنهم كانوا يعتقدون بصعودهم أعلى المنضدة أنهم وصلوا للنهاية ، ولكن نكتشف أن هناك منضدة أخرى تعلوا منضدتهم .

يأتي الرعض المسرحي “تحت الترابيزة” ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة طور سيناء الثقافي إدارة احمد فريج .

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