رئيس المقاولون يحفز اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري.. صور

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة شوقي غريب وذلك قبل مواجهة حرس الحدود بعد غد الثلاثاء ببطولة الدوري الممتاز وذلك بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة.

ويسعى المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي إلى تحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية وحصد النقاط في الدوري للوصول إلى أفضل مركز ممكن هذا الموسم وأثنى رئيس النادي والمشرف على الكرة على أداء المقاولون والروح التي ظهر عليها الفريق مؤخرا.

وطالب المهندس محسن صلاح اللاعبين باستمرار تلك الروح وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة بالمسابقة لضمان التواجد في مركز متقدم يليق باسم وبطولات نادي المقاولون العرب.

وأشاد المشرف العام على الكرة، بالمجهود المبذول من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب واللاعبين ، وتركيزهم مشددا على أهمية الفوز في المباريات المقبلة.

ويستعد المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب لمواجهة نظيره حرس الحدود ضمن الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.