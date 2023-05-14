الدوري المصري.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين سيراميكا والمحلة

انتهي الشوط الأول من مباراة سيراميكا كيلوبترا وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي علي الشوط الأول بعد محاولات عديدة من الفريقين في هز الشباك.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.

ودخل فريق سراميكا كيلوبترا تحت قيادة معين الشعباني بتشكيل يتكون من : حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.