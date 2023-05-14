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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، بينما غادر 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( KRISTINA P ) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 41 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار تأكيد جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية احتياجات الدولة من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40169 طن تشمل:  2242 طن مولاس و 7378 طن يوريا و 5850 طن رمل و 1700 طن أسمنت معبأ و 600 طن كسب صويا و 544 طن كلينكر و 21855 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40085 طن تشمل:   3061 طن فول و 6850 طن خردة و 124 طن صويا معبأ و 2890 طن كسب صويا و 7462 طن ذرة و 12465 طن قمح  و 3250 طن زيت طعام و 3083 طن حديد و 900 طن بضائع متنوعة  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 790 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176287 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106056 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع  كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4439 شاحنة .

أبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن .

 وقع العقد اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين  .

بدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري  أشرف عباس  الذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، مؤكدا حرص الشركة على تطوير التعاون بين الجانبين.

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