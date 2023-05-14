الانتخابات التركية.. أردوغان: عملية التصويت تليق بديمقراطيتنا

أشاد الرئيس التركي المنتهيه ولايته، رجب طيب أردوغان، بعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قائلا إنها "تمت بما يليق بديمقراطيتنا".

وأضاف أردوغان: حان الوقف للتشبث بصناديق الاقتراع وحماية إرادة الشعب حتى النهاية.

وانطلقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في تركيا اليوم الأحد 14 مايو 2023.

ويدلي حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

المرشحون الثلاثة هم رجب طيب أردوغان زعيمُ حزب العدالة والتنمية، ومنافسُه الأبرز كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، مرشحُ تحالفِ الأمة المعارض، والمرشح الثالث هو سنان أوغان مرشَح تحالف الأجداد.

وواجه الرئيس التركي الحالي ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.