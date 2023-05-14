مقرر "أولويات الاستثمار" بالحوار الوطني: ندعم بشكل أساسي القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، إن مصر لديها العديد من الاستحقاقات الدستورية، التي لابد أن تحافظ عليها، مشيرا إلى أن هناك بعض المكتسبات التي مكنتنا من تمثيل فئات مجتمعية في مجلس النواب لم تكن ممثلة بالفعل في ظل النظام الانتخابي السابق.

وأضاف محسب، في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نظام القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات هو نظام انتخابي حديث، استطاع مساعدة الأحزاب السياسية على الدفع بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمانات، مشيرا إلى أنه بخلاف مثل هذه الآلية التشريعية المنضبطة فسيكون من الصعب إشراك الشباب في بناء مستقبل مصر.

وتابع: "مشاكل المرأة كثيرة وخاصة في القرى والنجوع، وبدون القائمة المغلقة المطلقة فسيكون من الصعب تمثيلها في البرلمانات في ظل نظام القائمة النسبية"، مشيرا إلى أن حزب الوفد يدعم بشكل أساسي القائمة المغلقة المطلقة في الانتخابات، منوها بأنها لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على النظام الانتخابي الفردي.