بسبب حريق.. إخلاء دار أيتام "الباقيات الصالحات" بالمقطم وإصابة 15 شخصا بالاختناق

كشف مصدر مطلع تفاصيل حالة نزلاء دار أيتام عبلة الكحلاوى "دار الباقيات الصالحات" بعد نشوب حريق بمخلفات بالدار .

وقال المصدر ان إجهزة الامن أخلت نزلاء الدار لمسجد وفيلا مجاورين للدار.

واضاف المصدر أن الحريق أسفر عن إصابة 15 شخصا بالاختناق وتم علاج 9 منهم بمكان الحريق ونقل 6 أخرين لمستشفى البنك الأهلى والمقطم للتأمين الصحى.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت فى اخماد حريق نشب بدار رعاية الباقيات الصالات للايتام بمنطقة المقطم .

تلقي قسم شرطة المقطم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بجوار دار رعاية ايتام بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة االنيران امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.