الأمن يداهم مسكن عنصر إجرامي ببولاق ويضبط بحوزته كيلو آيس وأسلحة نارية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلوجراما وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء حال تواجده داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصر إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية متخذاً من مسكنه بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم مداهمة منزل المتهم المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"، 3 سلاح نارى، 2 طبنجة صوت، عدد من الطلقات، هاتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض، سيارة، مبلغ مالى"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار وتم اتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت الينباة العامة مباشرة التحقيقات.