انطلاق التصويت في الانتخابات التركية

انطلق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، بعدما فتحت اللجان الانتخابية مقراتها للمصوتين.

ويدلي اليوم الأحد، حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف منستمئة مقعد، حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا وتغلق في الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة، واصفًا الرابع عشرمن مايو بـ"مهرجان للديمقراطية" داعيًا المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم.