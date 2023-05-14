ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انطلاق التصويت في الانتخابات التركية

اردوغان
اردوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، بعدما فتحت اللجان الانتخابية مقراتها للمصوتين.

ويدلي اليوم الأحد، حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف منستمئة مقعد، حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا وتغلق في الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة. 

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة، واصفًا الرابع عشرمن مايو بـ"مهرجان للديمقراطية" داعيًا المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات البرلمانية والرئاسية الانتخابات التركية