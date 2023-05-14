إنتر ميلان يعزز آماله في التأهل الأوروبي بالفوز على ساسولو

نجح فريق إنتر ميلان، مساء السبت، في الفوز على ضيفه ساسولو برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي.

وعزز الإنتر بفوزه على ساسولو، آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث اقترب من ضمان بقاءه ضمن الأربعة الكبار في الموسم الجاري.

افتتح البلجيكي روميلو لوكاكو، التهديف في الدقيقة 41، وأحرز روان تريسولدي لاعب ساسولو هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 55.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف النيراتزوري الثالث في اللقاء بالدقيقة 58، قبل أن يقلص ماتيوس هينريك النتيجة بهدف في الدقيقة 63، وأضاف زميله دافيد فراتيسي الثاني للضيوف في الدقيقة 77، قبل أن يعود لوكاكو مجددًا ويختتم الرباعية في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 66 نقطة، خطف بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي من لاتسيو ومتساويًا مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني في عدد النقاط، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.