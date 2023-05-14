الانتخابات التركية| بشار الأسد: لا يعنيني من سيفوز بالرئاسة

علق الرئيس السوري بشار الأسد عن الانتخابات الرئاسية التركية التي ستنعقد اليوم الأحد بين المرشحين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وقال الأسد في تصريحات صحفية إنه غير معني بالفائز في الانتخابات، مضيفًا أنه لن يلتقي بأردوغان دون انسحاب كامل للقوات التركية من سوريا.

وأكد على أنه يجب أن تغادر كل القوات التركية سوريا وهذا الانسحاب يجب أن يكون كاملًا، وقال: "أنا لا أتدخل في السياسة الداخلية لتركيا ولا يهمني من سيفوز في الانتخابات، المهم بالنسبة لي هو أن يقيم الشخص الذي سختاره الشعب التركي علاقات جيدة مع سوريا، ويطور العلاقات وينسحب من سوريا “.

وواجه الرئيس التركي الحالي، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.