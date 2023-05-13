6 أشهر.. شعبة الذهب تعلن خبرا مهما بشأن قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الدولة سمحت لـ القادمين من الخارج بالدخول بـ الذهب، وذلك من أجل تحقيق توازن في الأسعار بالسوق المحلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “وسط الزحمة” تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن قرار إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك، سينتج عنه توازن و خفض الأسعار.

ولفت إلى أن الذهب سيكون معفى من الجمارك، حالة دخوله مع الوافد، وأنه لا يوجد كميات محددة، فالمواطن يحق له الدخول بأي كمية.

وأشار إلى أن الشعبة كانت تقترح بالدخول بـ 150 جرام، ولكن الدولة جعلت الموضوع أسهل، وفتح الباب بـ أي كمية.

وكشف أن هذا القرار يطبق على العائدين، و المقيمين بالخارج، من هم فى زيارة لـ مصر، وأن هذه الكمية ستقوم بعمل رواج.

وتابع :" أنه سيتم تنفيذ التجربة، وأن نجاح التجربة سيحدد بعد الـ 6 أشهر التى وضعتها الحكومة".