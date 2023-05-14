موعد مباراة مصر وغينيا يُربك حسابات الجبلاية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على إقامة مباراة منتخب مصر وغينيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار العام المقبل يوم ١٤ يونيو المقبل.

وعلمت «البوابة نيوز»، أنه في حالة قرار «كاف» بإقامة المباراة بين مصر وغينيا في ذلك الموعد، سيربك حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يرغب أن تكون المباراة أمام غينيا في نهاية أيام المعسكر وليس مبكرًا من أجل خوض مباراة ودية في مصر قبل السفر لمواجهة المنتخب الغيني.

ويرغب اتحاد الكرة في إقامة المباراة أمام منتخب غينيا نهاية أيام المعسكر الدولي والذي سيقام من ١٢ حتى ٢٠ يونيو المقبل؛ من أجل تفادي غياب لاعبي النادي الأهلي في حال التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والتي ستكون مباراة الإياب يوم ١١ يونيو المقبل، بجانب أيضًا خوض مباراة ودية في مصر أمام إحدى فرق التصنيف الثالث في أول أيام المعسكر ثم السفر لمواجهة غينيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى العديد من العروض لإقامة مباريات ودية خلال شهر يونيو المقبل، أمام البرازيل والمغرب وباراجواي ولكن رغبة روي فيتوريا إقامة المباراة الودية أمام أحد منتخبات التصنيف الثالث في أفريقيا.

علي جانب متصل، كشف مصدر باتحاد الكرة حقيقة ما تردد بشأن تراجع الاتحاد عن تكوين منتخب المحليين أو ما يُطلق عليه منتخب الظل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الاتحاد تراجع عن تشكيل منتخب المحليين لأسباب مالية في الفترة الأخيرة. ونفى المصدر لـ"البوابة نيوز" وجود أي نية لإلغاء تشكيل منتخب مصر للمحليين، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بصدد تشكيله حاليًا.

«ميكالى» يطلب تقريرًا مفصلًا قبل السفر إلى المغرب

في سياق مغاير، كلف البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأوليمبى، محمود حرب المدير الإداري، بتقرير مفصل عن سفرية المنتخب للمغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة والتي تنطلق يوم ٢٤ يونيو المقبل، على أن يتضمن التقرير حالة الملاعب وأماكن التدريب وتفاصيل الإقامة وحالة الطقس والأجواء المحيطة بالبطولة وكيفية استعداد المغرب لها.

واستعرض محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، مع البرازيلي ميكالي المدير الفني خلال اجتماع الجهاز الفني ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة المؤهلة إلى أوليمبياد «باريس ٢٠٢٤».

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم ١٢ يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، على أن يكون السفر للمغرب بعد أيام من انطلاق المعسكر.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأوليمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.