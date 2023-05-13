الوكيل: تنفيذ أستراتيجية وسياسات لصالح غرفة الإسكندرية

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية تسعى الغرفة ان يكون لها دور فعال فى تنفيذ أستراتيجية واضحة وسياسات ديناميكية محددة لصالح الغرفة ومنتسبيها فى جميع المجالات، وذلك من خلال مجموعة المحاور

واضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفي اليوم للاعلان عن استراتيجية الغرفة للسنوات القادمة لاستمرار دورها الفعال فى الثورة التشريعية والاجرائية وكافة محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لمنتسبيه".

وأشار الى عدد من المحاور منها انشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق، على غرار مبادرات دعم الغارمين، لدعم من تاثر بالمتغيرات الخارجة عن سيطرتهم وضمان عدم افلاسهم

ودعم المنتسبين بخلق اليات للحد من المنافسة الغير عادلة من القطاع الغير الرسمى من خلال ادراج التجارة العشوائية في القطاع الرسمي

وقال أن من ضمن المحاور السعي لإلغاء عقوبات الحبس في كافة التشريعات التجارية و التوسع في الاتفاقيات التحاسبية مع مصلحة الضرائب والتوسع في خدمات الدعم الضريبى

السعي لتيسير الإجراءات الحكومية والتراخيص من خلال التوسع في مراكز التميز وخدماتها

عقد لقاءات دورية من خلال جسر التواصل مع قيادات كافة الهيئات الحكومية لتيسير التعامل وحل المشاكل.

التوسع فى تقديم خدمات الهيئات التمويلية والمانحة من ترشيد طاقة، وتدريب، ومشاركة فى المعارض الى جانب الربط مع الاليات التمويلية المختلفة

خلق ادارات متخصصة بالغرف لتنظيم المعارض والاسواق لزيادة الموارد

التنسيق بين الغرف لانشاء شركات مشتركة فى مجالات اللوجيستيات والبورصات السلعية والاسواق والمراكز التجارية، واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.