مانشستر يونايتد يخذل ليفربول بثنائية في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أنتوني مارسيال التسجيل لمانشستر يونايتد، بهدف سجله في الدقيقة 32 بعد تمريرة من أنتوني، وتمكن البديل جارناتشو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام ولفرهامبتون بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - رافايل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن

خط الوسط المهاجم: أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

خط الهجوم: أنتوني مارسيال

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 66 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليعقد مهمة ليفربول في اقتناص المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

