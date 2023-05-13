لا شبهة جنائية في مصرع مسن سقط من الطابق الثالث بالهرم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع مسن سقط من الطابق الثالث بدائرة القسم؛ أن المتوفي اختل توازنه ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة مسن وسط بركة من الدماء وبسؤال نجل المتوفي أفاد بأن والده سقط من الطابق الثالث محل سكنه عقب اختلال توازنه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.