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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خماسي هجوم في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت  باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

 

ويقود شيكابالا وزيزو هجوم الزمالك في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر  ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

الزمالك أوسوريو مسابقة الدوري