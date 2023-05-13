الليلة.. أبطال "شتات" يودعون جمهور مسرح الهناجر

يودع أبطال العرض المسرحي "شتات" جمهور مسرح الهناجر للفنون، في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بمقر المسرح في ساحة دار الأوبرا المصرية.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الهناجر، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والذي تدور أحداثه حول هوية الإنسان في العصر الحديث، والتشتت الذي يعانيه الإنسان المعاصر، وكذلك الصراع بين المشاعر والعقل، والروح والجسد.

يشارك في بطولة العمل كل من: عمرو صلاح، وشريف صبحي، وياسر أبو العينين، ومصرية بكر، ديكور وملابس نهاد السيد، موسيقى مريم سعيد، إضاءة أبو بكر الشريف، هيئة إخراج فاطمة عصمت، وعليا عبد الخالق، وتامر عثمان، ومن تأليف رشا فلتس، وإخراج سعيد سليمان.