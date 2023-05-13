بالفيديو.. هالة صدقي: تم الاتفاق على مسلسلي الجديد للعرض رمضان القادم

نشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها تعلن عن إنهاء الإتفاق على مسلسل رمضان القادم.

https://www.instagram.com/reel/CsLrlXYPYJO/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

وعلقت على الفيديو "صباحكم كله نجاح، الحمد لله تم الاتفاق على مسلسلى الجديد بتونس للعرض فى شهر رمضان".

وتابعت " التصوير بين جده والقاهرة وباريس، دعواتكم وسأوافيكم بالتفاصيل ".

ظهرت الفنانة هالة صدقى فى الفيديو من داخل سيارتها، وبدأت بالتمنى للجميع أن يحقق كل ما يتمناه، وكانت تستمع لأغنية "مشاعر" للمطربة شيرين عبد الوهاب.

يذكر أن الفنانة هالة صدقى قد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية "صفصف" فى مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى المنقضى، المسلسل بطولة محمد رمضان، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، منه فضالى، عصام السقا، طارق النهرى، والإخراج محمد سامى.