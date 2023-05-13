الإعدام شنقا لـ عامل قتل ربة منزل في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ عامل، لاتهامه بقتل ربة منزل في شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة إسلام عدلي، وأمانة سر هاني خطاب.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية في جلسة سابقة لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم، وبعد رد المفتي حدث تغيير بهيئة المحكمة التي تنظر القضية، لذا قرر رئيس الدائرة المستشار أيمن عفيفي، إعادة المرافعة لدفاع المتهم في القضية بجلسة اليوم الإثنين، وجرى الاستماع للمرافعة، وصدر الحكم اليوم مرة ثانية بحق المتهم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ا. م.س"، 28 سنة، عامل، ومقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجني عليها "منى محمود أحمد درغام"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعدي عليها باستخدام أدوات "زجاجة أسطوانة غاز" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أدوات "زجاجة وأسطوانة غاز" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.