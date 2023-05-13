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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات شقة بمنطقة بين السرايات في الدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الطوخي بمنطقة بين السرايات بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الطوخي بمنطقة بين السرايات دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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