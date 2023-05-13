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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث مروري بالشروق

أرشيفيه
أرشيفيه
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صرحت نيابة الشروق وبدر، بدفن جثة شاب، لقى مصرعه إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق بنطاق قسم شرطة الشروق، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص باحد الشوارع بدائرة القسم بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين وفاة نصر أ م، 41 سنة، أثر اصطدام سيارة به ووجري نقل الجثة إلي مشرحة زينهم  تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر رقم 2366 جنح الشروق لسنة 2023.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

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