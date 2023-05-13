وكيل تعليم الفيوم تتابع تسليم صناديق أوراق أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي فجرا

أشرفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، علي تسليم صناديق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، من المطبعة السرية، فى الساعة الخامسة صباحًا في فجر اليوم الأول لإنطلاق الامتحانات بمحافظة الفيوم، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وفريق العمل المشرف على المطبعة السرية، وإدارة أمن المديرية، ومسئولي المطبعة السرية، ومديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية، وسلوى مدير إدارة المتابعة، ومسئولي الأمن لتأمين الامتحانات، ومسئولى الامتحانات بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكدت وكيل الوزارة على الالتزام بخطوط السير، والانضباط فى العمل، خلال تسليم مظاريف الأسئلة إلى اللجان الإمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية، في الوقت المحدد، إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، كما قام مسئولى المتابعة بتوزيع المتابعين على مراكز توزيع الاسئلة بالادارات التعليمية.

كما أكدت وكيل الوزارة، على لجنة إستلام وتسليم أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان بالتوقيع علي فتح محاضر تسليم الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل في العمل، والألتزام بالتواصل المباشر، والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الإمتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

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