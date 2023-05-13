بلينكن يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا

السبت 13/مايو/2023 - 08:39 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

وشدد بلينكن - خلال اتصال هاتفي مع نظيرته في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، ونقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - على أهمية التعاون حول الأولويات المشتركة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتجارة والطاقة.

وكانت الخارجية الجنوب إفريقية قد استدعت السفير الأمريكي لدى بريتوريا روبن بريجيتي على خلفية اتهاماته لجنوب إفريقيا بتوريد الأسلحة إلى روسيا.

