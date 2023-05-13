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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على الترجي بثلاثية

بعثة الأهلي تصل مطار
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة مطار القاهرة الدولي منذ قليل قادمة من  مطار قرطاج بتونس بعد خوض مباراة الترجي التونسي.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم على أن يعود للتدريب عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر استعدادا لمواجهة العودة أمام الترجي يوم الجمعه المقبل. 

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي 

من المقرر أن يواجه الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 19-5-2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

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