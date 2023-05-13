بعد توليها منصب رئيسًا تنفيذيًا لـ«تويتر»| ماذا تعرف عن ليندا ياكارينو؟

وجد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الشخص المناسب الذي يستحق تولي الرئاسة التنفيذية لمنصة تويتر، التي تمر بتحولات غير مسبوقة قد تغير مستقبلها للأبد.

وأصبح اسم ياكارينو أكثر بحثا على محركات البحث، في محاولة للكثيرين لمعرفة المزيد من المعلومات عن "المرأة القوية" التي قد يجهلها الجمهور لكنها بكل تأكيد تمثل رقما صعبا في عالم المال والأعمال.

"المرأة القوية"

وقع اختيار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الأمريكية ليندا ياكارينو، مديرة الإعلانات في "إن بي سي يونيفرسال"، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لمنصة تويتر، حيث من المرتقب تسلمها العمل في غضون 6 أسابيع تقريبًا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ماسك وياكارينو في محادثات متقدمة بشأن المنصب الجديد، حيث لم يكشف صاحب تسلا عن التعيين بشكل رسمي، بل اكتفى بتغريدة أعلن فيها أن دوره سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO، overseeing product، software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11، 2023

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تُحدث ياكارينو تغييرًا إيجابيًا على المنصة وتهدئة المستثمرين القلقين، بعد أن غادر العديد منهم شركة تويتر، عقب تولي ماسك زمام الأمور، إذ استغنت تويتر عن قرابة ثلاثة أرباع موظيفها، واشتكى المستخدمون من التغييرات الجديدة التي طرأت على المنصة.

وبعد أن قفزت أسهم تسلا 2.4% بعد إعلان ماسك، بالتزامن مع أحد أكبر المؤتمرات الترويجية السنوية التي تجريها "إن بي سي يونيفرسال" في نيويورك خلال أيام، توجه المستخدمون إلى عمليات البحث لمعرفة تاريخ ياكارينو، للتنبؤ بمستقبل منصة تويتر.

المطرقة المخملية

تعمل ياكارينو رئيسة مجلس إدارة الإعلانات والشراكات العالمية في "إن بي سي يونيفرسال"، حيث تشرف على ألفي موظف ضمن فريق منظم، حقق أكثر من 100 مليار دولار من مبيعات الإعلانات للشركة، منذ انضمامها إليها عام 2011، وفقًا لملفها الشخصي على موقع الشركة على الويب.

أقام فريقها شراكات مع شركات "آبل نيوز" و"باز فيد"، و"سناب شات"، و"تويتر"، أيضًا، وغيرها العديد، وتشرف ياكارينو على نحو 13 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية، ولها علاقات وثيقة مع وكالات التسويق والإعلانات الكبرى حول العالم، ويعرف عنها مهاراتها في التفاوض، ويصفها عاملون في صناعة الإعلانات بـ"المطرقة المخملية".

وقال متحدث من "إن بي سي يونيفيرسال" إن ياكرينو تجري "تدريبات متتالية" للحدث المنتظر، حيث ستقوم بإقناع أصحاب العلامات التجارية الكبرى بالالتزام بشراء إعلانات بمليارات الدولارات في المواسم المقبلة.

فتاة الـ100 مليار دولار

وتتولى ياكارينو منصب مديرة الإعلانات والشراكات العالمية في شبكة "إن بي سي" الإعلامية منذ 12 عاما، وينسب لها الفضل في الوصول لأفضل الطرق لقياس فعالية الإعلانات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأيضا كان لها دور كبير في إطلاق خدمة بث مربحة أبرزها خدمة "بيكوك".

وتقول تقارير إعلامية إن ياكارينو تمكنت من تحقيق إيرادات إعلانية بنحو 100 مليار دولار منذ توليها المنصب في "إن بي سي".

وحلت ياكارينو على قائمة أفضل 10 أشخاص يقودون تحولا في صناعة الإعلانات وفقا لقائمة "بيزينس إنسايدر"، كما تم اختيارها ضمن " أقوى 10 نساء في التلفزيون" وفق نشرة "أد ويك" الإعلانية الأمريكية.

عملت مع ترامب وبايدن

تم تعيين ياكارينو في عام 2018 من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لتترأس قسم الإعلانات في مجلس الرئيس للرياضة واللياقة والتغذية، لمدة عامين، وأجرت ياكارينو شراكة أيضًا مع البيت الأبيض تحت ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، عام 2021، لتدشين حملة لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، شارك فيها البابا فرانسيس.

وفي الشهر الماضي، في ميامي، ظهرت ياكارينو وماسك معًا في ندوة بعنوان "Twitter 2.0: From Conversations to Partnerships" ("تويتر 2.0: من المحادثات إلى الشراكات) حول دور تويتر في الثقافة ومستقبله للمسوقين.

يذكر أن "إن بي سي يونيفرسال" وسعت مؤخرًا شراكتها مع تويتر، فيما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وهي خطوة ألمحت إليها ياكارينو في تغريدة إلى ماسك الأسبوع الماضي.