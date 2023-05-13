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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سارة سلامة: «قدرت أحقق حلم حياتي بزيارة الكعبة».. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
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نشرت الفنانة سارة سلامة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورًا لها من أمام الكعبة المشرفة وهى تؤدي مناسك العمرة.

وعلقت على الصور "الحمد لله إني قدرت أحقق أكبر حلم في حياتي وهو زيارة أطهر مكان على الأرض بيت الله الحرام اللهم اأوعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا يارب العالمين".

شاركت الفنانة سارة سلامة فى السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، درة، سارة سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، محمود قابيل، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، والإخراج ياسر سامي.

يذكر أن الفنانة سارة سلامة شاركت فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها درامياً "حوارى بوخارست"، "ابن حلال" ، "لأعلى سعر" ، "الأجهر".

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IMG_20230513_002635
IMG_20230513_002728
IMG_20230513_002728
سارة سلامة سلامة الأجهر عمرو سعد سعد إبن حلال الفنانة سارة سلامة زيارة الكعبة