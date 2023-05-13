سارة سلامة: «قدرت أحقق حلم حياتي بزيارة الكعبة».. صور

نشرت الفنانة سارة سلامة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورًا لها من أمام الكعبة المشرفة وهى تؤدي مناسك العمرة.

وعلقت على الصور "الحمد لله إني قدرت أحقق أكبر حلم في حياتي وهو زيارة أطهر مكان على الأرض بيت الله الحرام اللهم اأوعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا يارب العالمين".

شاركت الفنانة سارة سلامة فى السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، درة، سارة سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، محمود قابيل، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، والإخراج ياسر سامي.

يذكر أن الفنانة سارة سلامة شاركت فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها درامياً "حوارى بوخارست"، "ابن حلال" ، "لأعلى سعر" ، "الأجهر".

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